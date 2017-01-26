СМИ: турецким бабушкам начнут платить за заботу о внуках

Работающим мамам очень тяжело ухаживать за детьми. На помощь в этой ситуации приходят бабушки. Турецкое правительство объявило, что намерено платить последним зарплату в рамках программы «Национальная мобилизация в трудовую жизнь».

Турецкое законодательство требует как от государственных, так и от частных учреждений создания рабочих мест для сотрудников с детьми, однако большинство работодателей не соблюдают таких правил, предпочитая избегать дополнительных расходов.

В 2015 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил кампанию, согласно которой турецкие семьи, имеющие не менее трех детей, получают дополнительные льготы и выплаты. С тех пор работающие женщины с детьми получают от государства поддержку в размере $441 в месяц при условии, что сотрудничают с нянями. Одно из условий участия в программе — нельзя привлекать к уходу за ребенком бабушек и других родственников, только профессиональных нянь.

При этом в Турции традиционно детей воспитывают бабушки. Учитывая это, в октябре 2016 года правительство объявило, что лучше будет выплачивать вознаграждение бабушкам, передает Al-monitor. Планируется запустить проект в феврале, в двух провинциях — Бурсе и Измире. На начальном этапе в программу будет включена 1000 семей, после полугодового мониторинга результативности нововведения число семей увеличат и в конечном счете «охватят» около 500 000 турецких бабушек.

Для тех, чьи пенсии колеблются в основном от 1000 до 1800 турецких лир ($250 — $450), проект означает возможность получить дополнительный доход, заботясь о внуках у себя дома.

Благодаря этой программе женщины смогут перейти на полный рабочий день, зарабатывать больше и обеспечивать семью. Бабушки же будут получать за проведенное с внуками время около 400 турецких лир (€99 или $105) в месяц, передает moya-planeta.ru.