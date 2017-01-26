Из 100 просмотров веб-страниц 40 сделаны с мобильных устройств (смартфонов, планшетов). Полгода назад трафик с мобильных устройств составлял только 23%.
Интернет-пользователи из Молдовы тратят в среднем более 13 часов/месяц на мобильные устройства и примерно 15 часов в месяц на настольные. Большую часть времени выделяется просмотру социальных сетей, показывают данные Бюро аудита тиражей и интернета (БАТИ).
Исполнительный директор БАТИ Станислав Попов рассказал для IPN, что Молдова вписывается в глобальные тенденции, касающиеся подключения к интернету с мобильных устройств. Рост объясняется увеличением количества устройств, через которые пользователи заходят в интернет, более удобной навигаций по мобильным устройствам и низкой стоимостью мобильного интернета в Республике Молдова по сравнению с соседними странами.
„В Молдове наблюдаются, таким образом, глобальные тенденции, связанные с молниеносным ростом мобильного трафика и падением настольного, а так же постепенным переходом от mobile first к mobile only. Такая же ситуация встречается и в соседних странах, в Румынии и Украине. В Румынии трафик с мобильных устройств вырос на 38% в июле 2016 года, более чем на 45% в октябре 2016 года для веб-сайтов, находящихся в исследовании. Кроме того, Украина показала 15% рост в июле 2016 года, более чем на 17% в октябре 2016 года”, - отметил исполнительный директор БАТИ Станислав Попов.
Исследование по измерению трафика и аудитории интернета проводится постоянно, и с I квартала 2017 года БАТИ будет публиковать отдельные данные количества пользователей мобильных и настольных устройств.
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Би-би-си, Сеул