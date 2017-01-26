В Германии на шесть лет осудили школьницу за пособничество ИГ и нападение на полицейского

В Германии вынесен приговор по делу о первом в стране нападении на человека, спланированном экстремистской группировкой "Исламское государство". Суд приговорил 16-летнюю обвиняемую к шести годам тюрьмы за нападение на полицейского в Ганновере.

Дело рассматривалось Высшим земельным судом Нижней Саксонии, расположенным в городе Целле. Он признал девушку виновной в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и поддержке терроризма.



В итоге суд поддержал позицию прокуратуры, требовавшей приговорить обвиняемую к шести годам тюрьмы. Подробностей о ходе процесса нет, так как слушания были закрытыми для прессы из-за юного возраста подсудимой, передает ВВС.



Инцидент, послуживший причиной судебного разбирательства, произошел в конце февраля 2016 года. Школьница марокканского происхождения, которой на тот момент было 15 лет, тяжело ранила ножом в горло 34-летнего полицейского в Ганновере.



В то время девушка, которую немецкие журналисты называют по имени Сафия, так как ее фамилия не раскрывается, уже находилась под следствием по подозрению в поддержке террористической организации. В 2015 году она попыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах. Девушку задержали на границе Сирии и Турции и передали родителям. По мнению прокуратуры, своим нападением на полицейского она хотела продемонстрировать своим кураторам из ИГ свою преданность их делу.

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