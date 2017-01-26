"Нам удалось предотвратить тщательно спланированное похищение бизнесмена с севера страны. За его освобождение преступники планировали потребовать у родственников 40 тысяч евро", - заявил и.о. замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Валериу Боган.

К планируемому преступлению мужчина привлек сына и еще одного заключенного. Деньги они собирались разделить, оставив часть в общей воровской кассе. За бизнесменом устроили слежку, а тем временем за преступниками следили оперативники.

"После этого похищения они хотели запугать и других бизнесменов, заставить их добровольно вносить деньги в воровскую кассу", - отметил и.о. замглавы Прокуратуры БОП Валериу Бодян.

Подельник главаря банды теперь может получить дополнительно к своему тюремному сроку еще до 13 лет. Столько же грозит сыну организатора группировки.

Похищение предотвратило северное подразделение Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью вместе с Национальным инспекторатом расследований.