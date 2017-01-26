В британском Чичестере обнаружили древнеримские развалины

На юге Великобритании — в парке Priory Park в Чичестере – археологи сканировали почву и обнаружили три здания, которые были построены здесь еще во времена Римской Империи.

Известно, что Чичистер основали именно римляне. Правда, почти все, что могло представлять интерес с точки зрения археологии, было разрушено в процессе неоднократной застройки территории в более поздние годы, передает Вести.ру.

По оценкам специалистов, данные постройки принадлежали знати и стоили (по современным меркам) миллионы долларов.

Правда, пока точно невозможно сказать, что именно это были за здания, поскольку останки стен могли быть и частью ванной комнаты, и столовой, и погреба.

Археологи отмечают, что сохранились эти дома только по той причине, что территория Priory Park никогда не застраивалась. Сейчас на этом месте ведутся раскопки.