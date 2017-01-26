Два десятка голодных львов перекрыли дорогу машинам в ЮАР. ВИДЕО

Целый прайд голодных львов решил перекусить только что убитым буйволом прямо посреди оживленной проезжей части. Застрявшие в результате этого дорожного происшествия водители были удивлены, в той или иной степени напуганы, но возражать не стали и терпеливо ждали, пока львы закончат свой дружный обед.

"Мы сидели и наблюдали за этим захватывающим зрелищем около часа, прежде чем поехать дальше. Это был поразительный опыт, позволяющий понять, какое все-таки особенно место Национальный парк Крюгера", - прокомментировал 60-летний турист Суан Райт, снявший это видео из своей машины, где находился вместе со своей женой Розмари во время происшествия, сообщает newsru.com.

Дело было в Национальном парке Крюгера в Южной Африке.