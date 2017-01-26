Ученые: необычное чувство юмора - признак высокого интеллекта

Не всем людям нравится черный юмор. Но те, кто любит подобные шутки, как правило, умнее. К такому выводу пришли психологи из Венского медицинского университета.

В их исследовании приняли участие 156 человек. Добровольцев попросили оценить мультфильмы с черным юмором, рассказывает The Daily Mail.



Участников спрашивали, поняли ли они шутку, а также считают ли ее хорошей, вульгарной или интересной. Еще добровольцы прошли тесты на интеллект, эмоциональную стабильность и агрессивность. Исследование показало, что люди, которые поняли и оценили черный юмор, лучше справились с тестами на вербальный и невербальный интеллект.



Кроме того, у этих участников оказались ниже уровни эмоциональной неустойчивости и агрессивности по сравнению с остальными. Ученые полагают: вероятно, для того, чтобы понимать черный юмор и улавливать смысл таких шуток, необходимы развитые когнитивные и эмоциональные навыки, передает meddaily.ru.