Парламент отметит 25-летие установления дипотношений между Молдовой и США

Парламент организует в течение этого года ряд мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и США.

О внутренней и двусторонней повестке дня молдавско-американских отношений спикер Андриан Канду говорил с послом США в Молдове Джеймсом Д. Петтитом, сообщает Молдпрес со ссылкой на пресс-центр парламента.

«Американское правительство и американский народ всегда поддерживали нашу страну в демократических преобразованиях, внедрении структурных реформ и модернизации», - заявил Андриан Канду.

В свою очередь посол США Джеймс Д. Петтит сообщил, что и посольство готовит ряд мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и США.

«Мы гордимся тем, что 25 лет Республика Молдова и США прошли вместе в стратегическом диалоге. Мы внимательно следим за событиями в Молдове, ценим то, что делается для граждан, и хотим, чтобы Молдова прогрессировала», - подчеркнул чиновник.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся законодательных приоритетов весенней сессии, парламентской повестки дня, эволюций в диалоге с АТО Гагаузия и приднестровским регионом, а также воздействия начатых реформ.