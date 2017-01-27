Страны, наиболее подверженные риску наводнений

Эксперты Всемирного банка составили список европейских стран, наиболее подверженных риску наводнений. В докладе Всемирного банка отмечается, что в нашей стране они происходят часто.

В документе говорится, что ежегодно от стихии страдают 70 тысяч человек, а ущерб составляет в среднем сто миллионов долларов. По мнению экспертов, больше всего подвержены риску наводнений семь районов на севере страны, а в центре - Дубоссарский район.

Там вероятность наиболее разрушительных наводнений раз в десять лет составляет 50%.

В то же время, специалисты считают, что меньше всего подвержены риску центральные районы - это Унгенский, Кэлэрашский, Ниспоренский и Хынчештский, а также районы, расположенные на юге: Леовский, Кантемирский, Кагульский и Чимишлийский, в том числе Гагаузия.