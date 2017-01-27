Молдова находится в зоне риска наводнений

Молдавские гидрологи подтверждают, что наша страна находится в зоне риска наводнений. Специалисты говорят, что каждый второй гидроузел в Молдове устарел и нуждается в капитальном ремонте. Поэтому, в случае крупных наводнений, они не выдержат.

По мнению директора Государственной гидрометеослужбы Михаила Ройбу, нужно пересмотреть и улучшить методы предупреждения наводнений.

"Как правило, наводнения начинаются в северной зоне, возле Стынка-Костешть. Уровень воды может подняться от пяти до десяти метров, под водой могут оказаться многие сёла. Это уже риск на национальном уровне, поэтому все наши станции должны работать", - заявил директор Государственной гидрометеослужбы Михаил Ройбу.

Несколько комплексов гидротехнических сооружений, в частности на реке Прут, автоматизировали и модернизировали. Однако этого недостаточно. Власти утверждают, что будут укреплены и дамбы.

"Безусловно, нужно финансирование. Но как говорилось ранее, ущерба составляет намного больше, чем инвестиции, которые мы обязаны сделать", - добавил премьер-министр Павел Филип.