Глава МВД Александр Жиздан: "300 млн долларов пошли на обеспечение всех подразделений ведомства"

Министерство внутренних дел продолжит реформу полиции. В прошлом году инициировали ряд проектов по повышению эффективности работы правоохранительных органов. Об этом рассказал глава МВД Александр Жиздан в эфире передачи Фабрика. Министр отметил, что продолжится также борьба с коррупцией, а деятельность полицейских будет направлена на возвращение доверия граждан к органам правопорядка.

"Большим успехом стало возобновление переговорного процесса с партнерами по развитию. В 2016 году министерство внутренних дел освоило примерно 300 миллионов долларов, полученных извне. Эти деньги пошли на обеспечение всех подразделений ведомства", - пишет министр внутренних дел Александр Жиздан.

Министр отметил, что ведомство намерено пересмотреть зарплаты сотрудников, а также планирует обеспечить их служебным жильём.

Министр отметил, что ведомство намерено пересмотреть зарплаты сотрудников, а также планирует обеспечить их служебным жильём.

"Мы почти закончили разработку механизма дополнительной оплаты труда. Я надеюсь, что весной этого года мы заключим государственно-частное партнерство, и на улице Тестемицану начнется строительство домов со служебными квартирами", - добавил Жиздан.

Александр Жиздан впервые объявил, что почетный караул министерства внутренних дел вскоре получит новую форму.

"Наш почетный караул скоро получит форму, какую носили полицейские во времена Штефана чел Маре. Очень красивая", - заключил министр.