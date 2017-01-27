Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.

Согласно закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.

Эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса, которое возникло после того, как в июле 2016-го был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц. Тогда общественность отмечала, что побои в семье становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей. При этом ответственность зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди привлекаются к уголовной ответственности, пишет РИА Новости.

Сейчас за побои в семье предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.

Согласно законопроекту, административным правонарушением побои будут считаться только в первом случае, при повторном нарушении будет наступать уже уголовная ответственность.