В Израиле автобус упал с обрыва: есть погибшие

В Израиле в ночь на пятницу, 27 января, автобус, следовавший из Иерусалима в Ариэль, пробил металлические заграждения, скатился под откос протяженностью около 100 метров и перевернулся.

Как сообщает Newsru.co.il, в результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте 23 и 37 лет, семь человек получили травмы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие травмы.

Одним из погибших оказался 37-летний водитель автобуса.

Медики оказали раненым первую помощь, после чего они были доставлены в больницу. Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты и спасатели.

Несколько пожарных расчетов, спасатели и специальные технические службы провели операцию по подъему автобуса.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.