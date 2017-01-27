Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о первом опыте употребления наркотиков. Об этом сообщает Mediaset.
«Впервые попробовал наркотики в "Барселоне", когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой в жизни, наркотик убивает. Считаю себя удачливым человеком, говоря об этом. Ведь если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня в этом возрасте не было бы в живых», — заявил 56-летний спортсмен. Он добавил, что избавился от пагубной привычки 13 лет назад, пишет "Лента.Ру".
Цвета «Барселоны» Марадона защищал с 1982 по 1984 год, после чего до 1991-го играл за «Наполи». Карьеру футболист завершил в 1997 году в «Бока Хуниорс».
Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса ФИФА он и бразилец Пеле были признаны лучшими футболистами за всю историю. После окончания карьеры Марадона неоднократно попадал в больницу в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
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Би-би-си, Сеул