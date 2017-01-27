Владелец Alibaba покупает сервис MoneyGram

Компания Ant Financial, принадлежащая владельцу крупнейшего китайского онлайн-ритейлера Alibaba миллиардеру Джеку Ма, купила сервис денежных переводов MoneyGram International Inc. Сумма сделки составляет 880 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Сделка поможет китайской компании расширить свое присутствие за рубежом на фоне растущей конкуренции с платежной системой WeChat в самом Китае. Сеть MoneyGram насчитывает на данный момент 2,4 млрд банковских и мобильных счетов. В то же время Ant Financial обслуживает более 450 млн клиентов в Китае, пишет korrespondent.net.

После завершения сделки MoneyGram продолжит работу под своим брендом. Акции MoneyGram выросли на 8,8%, до 12,92 долларов после обнародования информации о сделке.

Ранее сообщалось, что Alibaba снова включен властями США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции.