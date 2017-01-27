В Китае ограничили продажу пиротехники

Китайские власти приняли решение ограничить продажи фейерверков и петард в преддверии празднования Нового года по китайскому календарю. Дым от праздничных огней загрязняет атмосферу, а уровень загрязнения воздуха во многих районах страны достиг критических значений.

В Пекине разрешения на торговлю фейерверками выданы только 500 продавцам (в прошлом году их было 700). В Шанхае лицензии на торговлю пиротехникой выданы лишь семи торговым центрам (в прошлом году их было 77).

Во всех городах центральной провинции страны Хэнань введен полный запрет на использование пиротехнических изделий, передает ВВС.

Год Огненного Петуха начинается 28 января. В канун Нового года в Китае традиционно устраивают фейерверки и взрывают петарды.

В декабре уровень загрязнения воздуха в Китае достиг критических значений. В среднем в провинциях Хэнань и Хэбэй уровень концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц достигал 500 микрограммов на кубический метр при норме Всемирной организации здравоохранения 25 микрограммов.

В 23 городах страны, включая Пекин, был объявлен наивысший "красный" уровень загрязнения воздуха.