Британец осужден на 5,5 лет за то, что не спас тонущую девушку

Суд в британском графстве Кент приговорил Майкла Боудича к 5,5 годам лишения свободы за причинение смерти 17-летней девушке, которую он оставил тонуть, не оказав никакой помощи.

21-летний Боудич отрицал свою вину в убийстве Бекки Морган, но признал себя виновным в причинении смерти, наступившей в результате его преступной небрежности, передает ВВС.

Трагедия произошла 1 мая в порту города Рамсгейт. Бекки Морган и Боудич встретились на вечеринке по случаю дня рождения, а затем отправились гулять в порт. По словам Боудича, он не помнит, как девушка упала в воду. Однако, как подчеркнул представитель обвинения, увидев тонущую Морган, Боудич не предпринял никаких попыток помочь ей выбраться из воды и не позвал никого на помощь.

"Другими словами, он оставил ее тонуть", - подчеркнул судья Джереми Карни.

По версии стороны обвинения, Бекки Морган просила его о помощи и говорила, что не умеет плавать, однако Боудич не предпринял никаких действий и даже наблюдал за тем, как девушка тонет. Из порта Майкл Боудич отправился в клуб. По данным полиции, вскоре охрана клуба выставила его за дверь, так как он был очень пьян.

Предположения о том, что девушка была пьяна или находилась под действием наркотиков, в ходе токсикологической экспертизы не подтвердились.

По словам Боудича, девушка упала в воду около 2:05 - 2:40 ночи. В полицию он позвонил только в 5:00 утра, когда вернулся домой. Спасатели обнаружили тело Бекки Морган не раньше 7:45.