СМИ: в Одесском аэропорту самолетам систематически недоливают топливо

Служба безопасности Украины выявила нарушения в международном аэропорту «Одесса».

В частности, как сообщили «Думской» источники в СБУ, заправляющиеся в МАО самолеты получают не все приобретенное топливо.

Недолив обнаружили в ходе расследования уголовного производства №2016160000000374, открытого по факту присвоения имущества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц.

Как отмечается в материалах производства, реализацией топлива в аэропорту занимаются по договору с ООО «МАО» компании «Лукойл Авиэйшен Украина» (с российскими и австрийскими корнями) и «Балтик Граунд Сервис ЮА« (принадлежит литовцам).

Топливо, которое хранится на базе ГСМ «Шестой километр», доставляют на аэродром топливозаправщики «Лукойла». Там его перекачивают в стационарно установленные и использующиеся в качестве резервуаров топливозаправщики ТЗ-22, принадлежащие аэропорту. Самолеты заправляет машина «Балтик Граунд Сервис».

При этом наземные службы не проводят обязательный контроль качества топлива и недоливают его в самолеты, накапливая излишки в резервуарах.

На недолив, в частности, пожаловалась крупнейшая польская авиакомпания LOT, чьи воздушные суда постоянно заправляются в Одессе. В 2016 году они недополучили приблизительно 14856 кг топлива.