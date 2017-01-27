Власти Венгрии предоставят бюджетные места для молодых людей из Молдовы

Посольство Венгрии в Молдове предоставит молдавским молодым людям на 2017-2018 учебный год 30 бюджетных мест для обучения в университетах этой страны посредством Программы Stipendium Ungaricum.

Посол Венгрии в Молдове Матиаш Силаги заявил на пресс-конференции, что венгерские власти предлагают молдавским студентам 15 мест на бакалавриат, 10 – мастерат и 5 - на докторат, пишет Молдпрес.

«В Венгрии 25 университетов, в рамках которых 415 специальностей. Студенты имеют возможность учиться на английском, французском и немецком языках. Желающие учиться в одном из университетов должны зарегистрироваться на сайте Единого центра выдачи виз при посольстве Венгрии в Кишиневе, затем их документы будут направлены в Министерство просвещения Республики Молдова. Крайний срок подачи документов - до 5 марта с. г.», - сказал Силаги.

Венгерское правительство предлагает поступившим на обучение иностранцам ежемесячную стипендию в размере более ста евро и дополнительную плату для покрытия расходов на жилье. Молдавские студенты, обучающиеся в Венгрии, в последние годы были заинтересованы в таких специальностях как: сельское хозяйство, науки, инженерия, информационные и европейские науки.

В 2016 году в Посольство Венгрии в Кишиневе поступило около 40 заявок для того, чтобы продолжить учебу в университетах Венгрии, но были отобраны и зачислены только 20 студентов.