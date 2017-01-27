Первый биосферный заповедник появится в Молдове

В Кагульском районе будет создан биосферный заповедник "Нижний Прут". Цель инициативы - "сохранение земельных и водных географических пространств с физико-географическими элементами и образованиями национальной и международной значимости, охватывающие виды растений и животных, живущих только на этой территории".

Соответствующий проект был опубликован в "Monitorul Oficial", передает Молдпрес.

Заповедник охватывает площадь в 14 771 га. В него войдут девять населенных пунктов Кагульского района, в том числе 824 га лесных угодий. Биосферный заповедник "Нижний Прут" будет подчинен центральному органу по охране окружающей среды посредством Агентства "Moldsilva" и финансироваться за счет средств госбюджета, специальных средств, экологических фондов и пожертвований, в том числе иностранных.

Создание заповедника предусмотрено в трансграничном трехстороннем проекте Румыния – Украина – Республика Молдова. Предварительное согласие ЮНЕСКО о создании заповедника было поддержано в рамках заседания 4-го Всемирного Конгресса по биосферным резерватам, который состоялся в 2015 году в Лиме, Перу.

"Создание первого биосферного заповедника в пойме Нижнего Прута поддержал Европейский союз посредством Европейского инструмента соседства и партнерства, что позволит стране повысить международный имидж," - подчеркивает министерство окружающей среды.