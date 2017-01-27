Помещения в доме, где проживает задержанный, «были оборудованы нацистской символикой», говорится в сообщении, а рядом со зданием был обнаружен бункер, «рассчитанный на длительное пребывание четырех человек».

О задержании 62-летнего жителя Чеховского района Подмосковья Росгвардия объявила 26 января. Тогда сообщалось, что у пенсионера в доме обнаружены несколько десятков единиц огнестрельного оружия и более 12 тысяч боеприпасов. Все оружие, как подчеркивалось, находится в боевом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает Молдпрес.