Samsung Galaxy S8 рассекретили до презентации. ФОТО

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 был полностью рассекречен до официальной презентации. На странице в VentureBeat инсайдер Эван Бласс (@evleaks) обнародовал фото смартфона, а также опубликовал его характеристики.

Сообщается, что смартфон будет иметь две разновидности: с дисплеем 5,8 дюйма и 6,2 дюйма. Обе версии будут оснащены матрицей Super AMOLED и разрешением QHD. Также стало известно, что экрану отведены только 83 процента передней панели, а не 90 процентов, как предполагалось ранее, отмечает korrespondent.net.

Одним из главных отличий нового смартфона является отсутствие физической кнопки Home. Также производители убрали две сенсорные кнопки, расположенные в предшественнике по бокам. Что касается сканера отпечатков пальцев, то его переместили на заднюю панель, справа от объектива камеры.

В отношении других характеристик флагмана известно, что он создан на базе процессоров Snapdragon 835 или Exynos. Устройство получило 4 ГБ оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Также есть слот для карт памяти microSD.

Основная камера смартфона получила разрешение 12 Мп, а фронтальная - 8 Мп. Несмотря на то, что характеристики камер не изменились, должны быть улучшены алгоритмы обработки снимков.

Младшая и старшая версии смартфона получили батареи разной емкости - 3000 и 3500 мАч соответственно.

Приятным сюрпризом для пользователей станет разъем 3,5 мм в гаджете, который таки сохранил производитель. В более ранних утечках предполагалось, что Samsung последует за Apple и ликвидирует Mini Jack.

Инсайдер также сообщил, что новинка получила нового ассистента Bixby, который, по предварительной информации, должен быть "умнее" своих соперников Siri и Google Assistant.

Ожидается, что презентация Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта в Нью-Йорке. Предположительная стоимость устройств составит 799 и 899 евро.