О смерти звезды сообщил его зять Майк Кондон, сообщает Variety.

Майк Коннорс родился в 1925 году. Первая слава пришла к актеру на рубеже 1970-х, когда он снимался в детективном сериале "Менникс" (1967 – 1975). За роль Джо Менникса Коннорс был награжден премией "Золотой глобус".

Также актер снимался в сериалах "Перри Мэйсон", "Мэверик", "Полицейская история" и картинах "Харлоу", "Десять заповедей" и "Живи быстро, умри молодым", отмечает Вести.ру.