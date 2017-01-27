Психологи посоветовали чаще ходить голышом, чтобы быть счастливее

Один из худших кошмаров — оказаться совершенно голым в людном месте. Однако ученые выяснили, что такая ситуация, напротив, имеет массу преимуществ и даже способна помочь людям принять себя и свое тело.

Исследователи из Голдсмитского университета в Лондоне попытались выяснить, как чувствуют себя нудисты. Разумеется, эта категория людей отличается интересным взглядом на мир, но в одном им точно можно позавидовать: нудисты нравятся сами себе как в одежде, так и без нее. Более того, эта удовлетворенность помогает им ощущать полноту жизни, передает The Daily Mail.

Ученые заметили глобальную проблему общества — зацикленность на красоте своего тела. Малейшие «недостатки», которые не соответствуют тиражируемому модой и СМИ «идеалу», иногда погружают человека в депрессивное состояние, а иногда развивают гипертрофированное стремление к здоровому образу жизни, который может превратиться в нездоровый.

Психологи во главе с доктором Кионом Уэстом опросили 850 британцев на предмет их способности проводить время полностью обнаженными. Проанализировав ответы, ученые выяснили, что «голые» были гораздо счастливее «одетых».

Погрузившись в исследование подробнее, психологи выяснили, что освобождение от одежды позитивно влияет на здоровье психики. Для этого исследователи попросили участников нудистских мероприятий (вроде «голых» велопарадов) рассказать о своих ощущениях в начале акции, когда нужно снять одежду, и по завершении, перед тем как снова одеться. Оказалось, что участники демонстрировали значительные улучшения в самовосприятии, самооценке и удовлетворенности жизнью в обоих случаях.

Кроме того, психологи не исключают, что созерцание голых людей тоже способно поднять самооценку: срабатывает принцип «если он не боится, то и мне нечего».

Доктор Уэст считает, что эти предварительные результаты пригодятся для более подробного исследования, которое в будущем поможет людям избавиться от болезненной неудовлетворенности своим телом, передает Моя планета.