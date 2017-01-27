СМИ: в Лондоне активисты вселились в особняк российского миллиардера

В Лондоне группа активистов самовольно вселилась в особняк, который принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, пишет Daily Mail.

Газета отмечает, что "захватчики" вывесили на здании плакат с надписью "Антиправительство США в изгнании" и планируют использовать его в качестве убежища для бездомных.

По данным издания, Гончаренко купил дом на Итон-Сквер, одной из самых дорогих улиц британской столицы, в 2014 году за 15 миллионов фунтов, но с тех пор здесь никто не жил. До этого здание, построенное в 1825 году, принадлежало Институту Сервантеса (культурному центру Испании), который переехал в другое помещение.

Daily Mail утверждает, что особняк посещал британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США из-за обвинений во взломе систем ФБР, НАСА, Федеральной резервной системы и других американских ведомств.

Здание на Итон-Сквер является одним из четырех объектов недвижимости, купленных Гончаренко в Лондоне. Так, например, дом на Риджент-стрит обошелся покупателю в 120 миллионов фунтов и является одним из самых дорогих в Великобритании.

Андрей Гончаренко не фигурирует в списке богачей по версии журнала Forbes, однако широко известен в Великобритании благодаря многомиллионным покупкам, отмечает РИА Новости.