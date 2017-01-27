Двоих украинцев, пойманных в Молдове с контрабандой, приговорили к заключению

Двое граждан Украины, которых в начале 2016 года поймали на контрольно-пропускном пункте Леушены с 250 тысячами контрабандных сигарет, были приговорены к 2-м годам лишения свободы.

В ноябре 2015 года полиция выявила хорошо организованную мошенническую схему перевозки контрабандных сигарет. Товар украинского производства доставляли незаконным путем в Молдову, а затем, также незаконным путем, – в одну из стран ЕС, напоминает noi.md.



21 января 2016 года на основе собранной информации на пункте пропуска Леушены – Албица пограничники обнаружили фургон модели Renault Master, который использовался для перевозки контрабандных сигарет. В фургоне с польскими номерными знаками были два гражданина Украины в возрасте 25 и 42 лет.



В автомобиле было найдено более 12 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Украины, таможенная стоимость оценивается примерно в 198 000 леев.