Ежегодно молнии по всему миру убивают тысячи людей, и одним из наиболее опасных регионов является Бангладеш. Власти нашли способ уменьшить число трагедий.
Несмотря на то, что природа молний изучена достаточно хорошо, статистические данные о случаях гибели людей из-за их ударов различаются. По одним данным, каждый год в мире по этой причине погибают 24 000 человек, и еще около 240 000 получают травмы. По другим оценкам, молнии уносят 6 000 жизней за год. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) на территории США зафиксировало в среднем 51 летальный исход ежегодно за минувшие 20 лет.
На этом фоне Бангладеш, чья территория значительно меньше, бьет все рекорды: в прошлом году из-за молний там, по официальным данным, погибло 200 человек. Независимые источники говорят о 349 погибших, отмечая, что статистика не учла проживавших в сельской местности. Только в мае за один день молнии в Бангладеш убили 82 человека, передает nat-geo.ru.
Для того, чтобы уменьшить число попаданий молний в людей, в стране будет проведена масштабная высадка деревьев. В Бангладеш за последние годы сократились площади лесных массивов, поскольку фермеры освобождают земли для выращивания риса. Согласно правительственному плану, уже к июню в сельских районах будет высажено около миллиона пальм.
Специалисты считают, что эта программа будет эффективной: она уже хорошо себя зарекомендовала в Таиланде и во Вьетнаме. Правда, потребуется несколько лет, прежде чем меры себя оправдают: для того, чтобы принять удар молнии на себя, пальмы должны вырасти.
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Би-би-си, Сеул