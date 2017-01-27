Боевики ИГИЛ жгут резервуары с нефтью под Мосулом

Боевики террористической группировки Исламское государство жгут резервуары с нефтью и поджигают нефтяные скважины в окрестностях иракского города Мосул. Видео с места событий опубликовал французский телеканал BFMTV.

По словам журналистов, из-под земли вырываются огромные языки пламени, а густой черный дым накрывает Мосул. В городе находятся десятки тысяч мирных жителей, у которых нет необходимых средств защиты.

"Вдыхание продуктов горения негативно сказывается на здоровье горожан, среди них отмечен резкий рост респираторных заболеваний, особенно у детей", – говорится в сообщении.

Спасатели пытаются потушить огонь, однако у них не хватает необходимой техники, передает korrespondent.net.

Наземная военная операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ началась 17 октября 2016 года. На прошлой неделе иракские войска освободили всю восточную часть Мосула. В военной операции принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и добровольцы. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку.