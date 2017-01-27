«Да он тупой! Хочет смерти», - слышны крики одного из очевидцев. «Давай плыви домой», - говорит другой. «Африка в ту сторону», - прокричал третий.

Погибший Патех Сабалли прибыл в Италию из Гамбии в 2015 году и получил статус беженца. При каких обстоятельствах он оказался в канале не сообщается.

«Я не хочу никого обвинять, но можно было предпринять что-то большее, чтобы спасти его», - прокомментировал случившееся глава итальянской службы спасения Дино Бассо.