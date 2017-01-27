Экс-главу Volkswagen подозревают в мошенничестве

Прокуратура немецкого города Брауншвейга начала расследование в отношении бывшего генерального директора немецкого автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Экс-главу VW подозревают в мошенничестве, сообщило ведомство.

Имеется "достаточно веских доказательств" того, что Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением раньше, чем это утверждалось в официальной версии руководства VW, говорится в заявлении прокуратуры. Бывший глава VW ушел в отставку в сентябре 2015 года вскоре после того, как разгорелся скандал вокруг автоконцерна. Тогда Винтеркорн утверждал, что до этого не знал ни о каких нарушениях, передает dw.com.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски в Вольфсбурге, Гифхорне и Брауншвейге. Поводом для новых подозрений послужили показания свидетелей и расшифровка данных, содержащихся в конфискованных компьютерах. До сих пор Мартин Винтеркорн находился под следствием лишь по подозрению в манипулировании рынками - предполагалось, что VW слишком поздно уведомил финансовые рынки о миллиардных рисках, связанных с дизельным скандалом.

Прокуратура Брауншвейга также продолжает расследование в отношении других менеджеров Volkswagen, заподозренных в причастности к манипуляциям с программным обеспечением дизельных двигателей. Число подозреваемых с начала расследования увеличилось с 21 до 37 человек. 19 января Мартин Винтеркорн на заседании комитета бундестага по расследованию дизельного скандала опроверг обвинения в том, что он узнал о манипуляциях с программным обеспечением раньше, чем о них стало известно общественности.