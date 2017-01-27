Изменения в рейс Кишинев-Одесса стали результатом того, что таможенные проверки начали проводить на железнодорожном вокзале в столице.

"Процедура очень простая. При пересечении границы груз или багаж можно задекларировать и устном и письмено. Если вес груза превышает допустимые нормы, он облагается таможенной пошлиной", - рассказал замначальника Центрального таможенного бюро Корнелиу Кроитору.

"Мы намерены стать привлекательнее и оказывать более качественные услуги. Сейчас рейс до Одессы длится около четырёх часов, но мы надеемся заменить составы, и модернизированный поезд будет находится в пути три часа 15 минут", - отметил директор ЖДМ Юрий Топалэ.

В прошлом году рейсом Кишинёв-Одесса воспользовались почти 20 тысяч человек.