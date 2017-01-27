Во Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе в целях борьбы с проблемой ожирения.
С этой пятницы рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или бесплатно. Речь идет о популярной в ресторанах быстрого питания практике, когда клиент платит только за стакан и может неограниченное количество раз его наполнить. Иногда такая система действует в столовых.
Запрет касается всех видов прохладительных напитков, которые содержат сахар или подсластители. Сюда же относятся различные спортивные напитки, передает ВВС.
Такая система распространена и в других странах Европы, включая Британию. В России она встречается в некоторых сетях быстрого питания.
По данным Евростата, уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3% - это чуть ниже среднего для Европы уровняв 15,9%. Однако в возрасте старше 30 лет от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок.
Всемирная организация здравоохранения неоднократно предупреждала о вреде сладких напитков, прежде всего газировки. ВОЗ связывает эти напитки с ростом уровня ожирения и диабета.
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Би-би-си, Сеул