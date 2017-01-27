Астраханские бездомные завели аккаунт в Instagram и мечтают уехать на Байкал

Астраханские бездомные, живущие под мостом на улице Коммунистической, завели аккаунт в Instagram и мечтают о путешествиях.

В аккаунте с названием aristokraty_astra опубликовано уже несколько фотографий троих бездомных, и они планируют не только продолжить формировать фотогалерею, но и побывать на Байкале. У всех троих есть смартфоны, сообщает сайт газеты "Волга". Мужчины обитают под мостом, где оборудовали мобильное жилище. Обед варят в чайнике, спят у костра.

Деньги на еду "интернетизированные" Сергей, Алексей и Андрей собирают, заходя в кабаки с табличкой "Помогите на бухло", отмечает сайт "Соль". За вечер им удается собирать до двух тысяч рублей на троих. Сбережения они хранят на банковской карте. На фотографиях мужчины позируют с теми же табличками, а также со снежными бабами. Есть в Instagram и видеоролики.

В планах этих троих мужчин - путешествие по городам России и собственное хозяйство в какой-нибудь пустой деревне на Байкале, передает newsru.com.

