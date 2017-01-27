Грабители на тракторе разрушили стену дома, чтобы украсть сейф

Полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия ищут преступников, совершивших дерзкое ограбление с использованием техники для земляных работ. Злоумышленники, управляя трактором, разрушили стену дома, проникли внутрь жилища и похитили металлический шкаф с ценностями.

Преступление было совершено в ночь на четверг в городе Бюнде, передает newsru.com. Орудием преступления стал трактор сельскохозяйственного назначения John Deere. Разрушив стену, незваные гости на полкорпуса трактора въехали в жилище, а затем бросили технику, забрали сейф и скрылись.

Жильцы дома во время совершения преступления не пострадали. По словам хозяина поврежденного дома, за разрушенной стеной находилась кухня и рабочий кабинет.

Размер нанесенного ущерба не уточняется. В полиции также не говорят о том, что конкретно стало добычей ночных воров-"трактористов", передает AP. По предварительным данным, в украденном курьезным образом сейфе лежали только документы, не представляющие ценности.



