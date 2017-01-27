Джигурду потребовали отправить на лечение в психиатрическую клинику

В сети появилась петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой отправить популярного актера Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Коллективная просьба была опубликована на change.org.

Авторы петиции утверждают, что ими движет "чувство обычной жалости к человеческому созданию".

"Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди "в телевизоре", — говорится в обращении.

Они также добавили, что делать шоу, основанное на проблемах больного человека, — это как минимум негуманно, передает Лента.ру.

"Мы просим госпожу Скворцову обеспечить Джигурде возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике", — заявили авторы петиции.