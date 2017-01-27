На Украине могут "декоммунизировать" 8 марта и 9 мая

На Украине уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине". В ближайшее время этот вопрос будет выставляться на общественное обсуждение. Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он отметил, что украинский календарь наполнен какими-то новыми национальными праздниками, а старые советские все равно остаются.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - подчеркнул Вятрович.

По его словам, Украина избавилась от 23 февраля, этот праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались.

"То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - цитирует директора Украинского института национальной памяти УНИАН.



