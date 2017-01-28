Британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет.
Артист дебютировал на экране в мелодраме "Дикие и жаждущие" 1962 года. За свою более чем полувековую карьеру Хёрт прославился разнообразием смертей своих экранных персонажей. На видеохостинге YouTube размещено видео, где собраны 40 экранных смертей артиста.
"Я дошел до того, что мои дети уже не спрашивают, умер ли я в своем новом фильме, а интересуются, как именно умер", - говорил сам ветеран сцены и экрана.
Артиста дважды номинировали на "Оскар", при этом он выступал и на театральной сцене - Хёрт входил в труппу "Королевской шекспировской компании".
Одной из самых тепло принятых критиками киноролей актера остается "Человек-слон" Дэвида Линча, где на грим исполнявшего главную роль Хёрта порой уходило до восьми часов за съемочный день, отмечает ВВС.
Артист объявил, что болен раком поджелудочной железы в июне 2015 года. При этом уже через четыре месяца врачи актера сообщили о наступлении ремиссии.
В последние годы Хёрт продолжал активно сниматься в контрастных по жанру фильмах, появляясь на экране то в апокалиптической драме "Меланхолия", то в романтическом травелоге о вампирах "Выживут только любовники", то в постапокалиптическом триллере "Сквозь снег".
Три фильма с его участием должны выйти на экраны в течение этого года. У актера осталось двое сыновей: Александр и Николас. Последние 11 лет Хёрт был женат в четвертый раз.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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Би-би-си, Сеул