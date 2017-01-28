Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил отозвать исковое заявление к нескольким сотням гавайцев, которые претендовали на часть земельного участка, приобретенного Цукербергом в 2014 году.
Как утверждает Цукерберг в растиражированной гавайской прессой колонке, он сожалеет, что не подумал о культурной и исторической значимости земель местных жителей изначально, когда подавал иск, и теперь надеется найти другой способ решить земельный вопрос.
"Теперь, когда я понимаю эту проблему лучше, становится понятно, что мы совершили ошибку", - приводит слова Цукерберга местная газета Garden Island.
На принадлежащих Цукербергу почти 300 га земли на гавайском острове Кауаи оказалось 14 участов общей площадью около 3 га, на которые претендовали коренные жители. Они руководствуются законом от 1850 года, по которому местные аборигены имеют право на землю, где жили их предки.
При этом документов на собственность у многих из них нет, а владение землей основывается на сложной и переплетенной системе родственных договоров - зачастую устных. Сам Цукерберг ранее говорил, что благодаря использованию юридического механизма местные жители "получат деньги за землю, о владении которой они даже не подозревали".
Земельный спор вынудил гавайского конгрессмена-демократа Каниэлу Инга подготовить законопроект о законодательном урегулировании аналогичных споров. Изначально Инг назвал инициативу Цукерберга напоминанием о кабальных договорах XIX века, в рамках которых белые "сахарные короли" отнимали землю у аборигенов,передает ВВС.
Теперь же демократ приветствовал желание миллиардера прислушаться к местным жителям, но отказался отзывать законопроект, поскольку его принятие, по мнению Каниэлы, поспособствовало бы модернизации устаревших представлений о праве собственности на островах.
В субботу жители острова планировали устроить акцию протеста на территории поместья Цукерберга. Местные жители ранее высказывали недовольство поведением охранников Цукерберга, а также жаловались, что собственники земли возвели забор, который загородил им вид на Тихий океан.
По данным Forbes, участок на острове Кауаи обошелся основателю Facebook в 100 млн долларов. Кауаи - четвертый по величине остров Гавайского архипелага.
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ЛЕВ
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Би-би-си, Сеул