Цукерберг отозвал земельный иск к жителям гавайского острова

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг решил отозвать исковое заявление к нескольким сотням гавайцев, которые претендовали на часть земельного участка, приобретенного Цукербергом в 2014 году.

Как утверждает Цукерберг в растиражированной гавайской прессой колонке, он сожалеет, что не подумал о культурной и исторической значимости земель местных жителей изначально, когда подавал иск, и теперь надеется найти другой способ решить земельный вопрос.

"Теперь, когда я понимаю эту проблему лучше, становится понятно, что мы совершили ошибку", - приводит слова Цукерберга местная газета Garden Island.

На принадлежащих Цукербергу почти 300 га земли на гавайском острове Кауаи оказалось 14 участов общей площадью около 3 га, на которые претендовали коренные жители. Они руководствуются законом от 1850 года, по которому местные аборигены имеют право на землю, где жили их предки.

При этом документов на собственность у многих из них нет, а владение землей основывается на сложной и переплетенной системе родственных договоров - зачастую устных. Сам Цукерберг ранее говорил, что благодаря использованию юридического механизма местные жители "получат деньги за землю, о владении которой они даже не подозревали".

Земельный спор вынудил гавайского конгрессмена-демократа Каниэлу Инга подготовить законопроект о законодательном урегулировании аналогичных споров. Изначально Инг назвал инициативу Цукерберга напоминанием о кабальных договорах XIX века, в рамках которых белые "сахарные короли" отнимали землю у аборигенов,передает ВВС.

Теперь же демократ приветствовал желание миллиардера прислушаться к местным жителям, но отказался отзывать законопроект, поскольку его принятие, по мнению Каниэлы, поспособствовало бы модернизации устаревших представлений о праве собственности на островах.

В субботу жители острова планировали устроить акцию протеста на территории поместья Цукерберга. Местные жители ранее высказывали недовольство поведением охранников Цукерберга, а также жаловались, что собственники земли возвели забор, который загородил им вид на Тихий океан.

По данным Forbes, участок на острове Кауаи обошелся основателю Facebook в 100 млн долларов. Кауаи - четвертый по величине остров Гавайского архипелага.