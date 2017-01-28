Колумбия предлагает фермерам отказаться от коки за $350

Колумбия объявила о планах по уничтожению урожая листьев коки, которые являются сырьем для производства кокаина.

В рамках совместной программы, которую разработали правительство и повстанческая группировка ФАРК, фермеры, которые добровольно уничтожат посадки коки, будут получать ежемесячно 350 долларов, передает ВВС.

Фермеры также смогут получить кредиты и субсидии, а также техническую помощь и обучение для перехода на выращивание других культур, например, фруктовых деревьев или какао.

Правительство планирует потратить на программу поддержки фермеров 340 млн долларов. Власти подчеркивают, что она затронет около 50 тысяч семей.

Программа стала частью мирного плана, который правительство Колумбии заключило с повстанцами ФАРК. Конгресс Колумбии одобрил сделку 1 декабря 2016 года.

ФАРК долгое время финансировала свою деятельность с помощью производства кокаина. Группировка контролировала большую часть бизнеса по торговле наркотиками в стране.

Правительство страны беспокоит, что после заключения мирного соглашения место ФАРК на рынке по производству и торговле наркотиками попытаются занять другие группировки.

Правительство Колумбии поставило цель уничтожить в этом году 100 тысяч гектаров коки. Однако власти пока не решили, каким образом это лучше сделать.

Около 64 тысяч семей в Колумбии зависят от торговли листьями коки. Пока власти пытаются переключить их на другие виды деятельности.