Трамп полностью остановил прием сирийских беженцев в США

Президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

Соответствующие распоряжения содержатся в указе об "экстремальном отборе" иммигрантов, который, по словам Трампа, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов", передает ВВС.

"Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединенных Штатов, и я замораживаю въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения [...] позволяющие прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами", - говорится в тексте указа, опубликованном вскоре после его подписания.

В указе говорится, что США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Также в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году, при этом приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам.

Как сообщала администрация бывшего президента Барака Обамы, за прошлый год США приняли около 10 тысяч сирийских переселенцев.

Для сравнения - Канада, чье население в девять раз меньше южного соседа, за тот же период разместила на своей территории 35 тысяч новоприбывших сирийцев.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал наглухо закрыть для мусульман возможность въезда в Штаты до тех пор, пока "наши люди не разберутся, что происходит".