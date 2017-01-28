В центре Кишинева перевернулась машина скорой помощи с пациентом-подростком

Машина скорой помощи, которая везла в больницу ребенка, перевернулась вчера вечером в центре столицы. На перекрестке в неотложку врезался микроавтобус. 15-летнего пациента и его маму забрала другая скорая.

Авария произошла в 7:40 вечера на перекрестке улиц Букурешть и Бэнулеску-Бодони. Водитель скорой говорит, что ехал с включенной сиреной, а микроавтобус не уступил ему дорогу.

Водитель микроавтобуса общаться с журналистами не захотел. Дорогу на время перекрыли. Поднять неотложку помогли водители и пешеходы.

Обстоятельства ДТП установит следствие. Пациента, тем временем, перевели в Институт матери и ребенка. Врачи говорят, что он идет на поправку. Члены экипажа скорой получили легкие травмы.