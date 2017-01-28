Больше 20 граждан Молдовы объявлены в розыск за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на востоке Украины.
Все они - подозреваемые в уголовном деле, которое ведет муниципальная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью, сообщает publika.md.
"В основном они русскоговорящие в возрасте от 25 до 40 лет. Не у всех есть специальная военная подготовка, но по определенным причинам, в частности финансовым, они решили отправится на восток Украины для участия в боевых действиях", - рассказал глава муниципальной прокуратуры Игорь Попа.
В прошлом году по подозрению в наемничестве задержали 13 граждан Молдовы. Еще троих - уроженцев Бассарабяского и Чимишлийского районов - поместили под стражу в этом месяце.
Некоторые подозреваемые признались, что получали в Донбассе от тысячи до трех тысяч долларов в месяц. Остальные сказали, что им ничего не платили, хотя изначально вербовщики обещали деньги и даже квартиры. Поэтому, а также из-за полученных ранений, они вернулись домой.
Все подозреваемые во время следствия помещены под арест, им грозит до семи лет тюрьмы. Пять человек приговоры за наемничество уже получили.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул