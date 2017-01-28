Более 20 граждан Молдовы разыскиваются за участие в боевых действиях на Донбассе

Больше 20 граждан Молдовы объявлены в розыск за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на востоке Украины.

Все они - подозреваемые в уголовном деле, которое ведет муниципальная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью, сообщает publika.md.

"В основном они русскоговорящие в возрасте от 25 до 40 лет. Не у всех есть специальная военная подготовка, но по определенным причинам, в частности финансовым, они решили отправится на восток Украины для участия в боевых действиях", - рассказал глава муниципальной прокуратуры Игорь Попа.

В прошлом году по подозрению в наемничестве задержали 13 граждан Молдовы. Еще троих - уроженцев Бассарабяского и Чимишлийского районов - поместили под стражу в этом месяце.

Некоторые подозреваемые признались, что получали в Донбассе от тысячи до трех тысяч долларов в месяц. Остальные сказали, что им ничего не платили, хотя изначально вербовщики обещали деньги и даже квартиры. Поэтому, а также из-за полученных ранений, они вернулись домой.

Все подозреваемые во время следствия помещены под арест, им грозит до семи лет тюрьмы. Пять человек приговоры за наемничество уже получили.