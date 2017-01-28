Житель Одесской области Украины Дмитрий Погорелов, убивший женщину и ребенка, а также собиравшийся въехать на грузовике в толпу людей, был найден повешенным в СИЗО.
По факту смерти заключенного полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство»), а также по части 1 статьи 120 УК («Доведение до самоубийства»).
В прокуратуре отметили, что с 4 января Погорелов содержался в одиночной камере. «Такие меры были применены пенитенциарным учреждением по требованию областной прокуратуры в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных», — говорится в сообщении.
Двойное убийство в городе Овидиополь Одесской области было совершено 29 декабря 2016 года. Мужчина обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, а затем поджег дом, где они жили, напоминает Лента.ру.
Погорелов был задержан на следующий день в лесу около населенного пункта. Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт в Одессе по подобию берлинского. «Я хочу, чтобы Одесса боялась», — заявил он. На убийство Погорелов пошел осознанно, но мотивы озвучивать отказался.
19 декабря в столице Германии произошел теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, наехал на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул