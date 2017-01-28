Тело пропавшей женщины нашли закопанным в огороде

Тело пропавшей два года назад женщины нашли в огороде ее соседки. 60-летняя жительница села Стохная, Резинского района, пропала в мае 2015 года. Останки ее нашли несколько дней назад.

По словам пресс-секретаря резинского инспектората полиции Дины Фома, причину смерти установят судмедэксперты.

Родные опознали женщину по одежде, которая в земле хороша сохранилась. Владелица участка, где был закопан труп, и ее 39-летний сын помещены под стражу.

Открыто уголовное дело по статье "преднамеренное убийство". За такое грозит 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.