В Англии из-за секс-скандала арестован еще один футбольный тренер

В Англии арестован бывший тренер футбольного клуба "Норвич" Майкл Шон Карсон в рамках расследования о сексуальных домогательствах в футболе.

74-летнего тренера подозревают в непристойном поведении и развратных действиях по отношению к детям. По данным ВВС, подозрения связаны с его работой в футбольных клубах "Питерборо Юнайтед" и "Кембридж Юнайтед".

Карсон стал тренером молодежной команды "Норвича" в 1983 году. Там он работал с детьми от 9 до 16 лет. Через 10 лет он ушел работать в футбольную академию клуба "Питерборо Юнайтед".

В 2001 году он стал директором по развитию юношеских команд "Кембридж Юнайтед". Там он работал до 2006 года.

В 2012 году он на время переехал в Финляндию, где также занимался обучением молодежных футбольных команд.

Осенью прошлого года в английском футболе разгорелся крупный скандал: несколько футболистов сообщили, что в детском возрасте они столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны тренеров.

Затем в интервью Би-би-си еще один бывший игрок юношеской команды "Манчестер Сити" Крис Ансворт признался, что его насиловали в детстве около 100 раз.

Полиция начала расследование, в ходе которого организовала специальную "горячую линию", по которой можно было сообщить о случаях домогательств.

В конце декабря полиция заявила, что на линию поступило 819 сообщений о сексуальных домогательствах в 148 футбольных клубах. Предварительное количество жертв оценивается в 429 человек.

По делу о сексуальных домогательствах проходит, в частности, бывший футбольный тренер Барри Беннелл, которого обвиняют в домогательствах к мальчикам младше 14 лет.