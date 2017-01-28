Перейти к другому семейному врачу можно будет в течение всего года

Граждане смогут перейти к другому семейному врачу и сменить поликлинику на протяжении всего года, по истечении шести месяцев с момента последнего изменения.

Это предусматривает вступившее сегодня в силу новое положение о регистрации у семейного врача в медико-санитарном учреждении, сообщает Молдпрес. Согласно документу, те, кто будет регистрироваться в первый раз или переходить к другому семейному врачу в том же медучреждении, должны будут подать заявление на имя выбранного врача и посещать его с момента принятия заявления. При переходе к семейному врачу, который работает в другой поликлинике, его услугами можно будет воспользоваться с момента внесения изменений в информационную систему Национальной медицинской страховой компании (НМСК). Для этого нужно лично подать заявление в службу по связям с бенефициарами НМСК, которая находится при территориальном агентстве компании, в бывших центрах семейных врачей или районных больницах. Кроме того, в течение ближайших пяти лет все граждане должны подтвердить свое желание быть зарегистрированными в списке семейного врача, заполнив заявление нового образца, соответствующее положениям нормативных актов о защите персональных данных.

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