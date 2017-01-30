Похороны артиста Иона Унгуряну состоятся 31 января

Завтра столица проводит в последний путь артиста Иона Унгуряну. Тело маэстро доставят в Кишинев сегодня вечером. Премьер-министр Павел Филип обратился к президенту Игорю Додону с просьбой объявить 31 января днем национального траура. В столичной мэрии сообщили, что подготовят для Мунсовета предложение назвать именем Иона Унгуряну одну из кишиневских улиц.

Деятели культуры вспоминают об ушедшем артисте с большой любовью.

Режиссер Петру Хадыркэ посещал Иона Унгуряну в бухаресткой больнице.



Родился Ион Унгуряну 2 августа 1935 года в селе Опачи Каушанского района. Местная школа и улица, на которой располагается дом родителей маэстро, носят его имя.

В доме, где вырос Ион Унгуряну, сейчас живут его родственники.

Актер и режиссер Ион Унгуряну сыграл в 24-ех художественных фильмах. С 1990-го по 94-й год был министром культуры. Активно участвовал в национально-освободительном движении.

Ион Унгуряну скончался в больнице Бухареста в субботу на 82-м году жизни от неизлечимой болезни, которой страдал много лет.