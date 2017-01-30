В Молдове 70% вызовов неотложки в прошлом году оказались необоснованными

70% вызовов неотложки в прошлом году оказались необоснованными. По данным Национального центра скорой медицинской помощи, в 75 тысячах случаев проблемы можно было решить методами первичной медицины.

Довольно часто, когда врачи приезжали по вызову, на звонки в дверь никто не отвечал. Таких случаев было в прошлом году 6 800. 4 400 человек отказались от осмотра после прибытия неотложки.

995 вызовов оказались ложными. Более 600 человек, обратившихся в скорую помощь, были здоровы.