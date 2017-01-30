Еще 24 члена партии DA в Оргееве покинули формирование

24 члена и лидера территориальной оргеевской организации партии "Достоинства и правда" беглых преступников Цопа вышли из рядов формирования. Об этом сообщил председатель местной организации в селе Крихана Оргеевского района Леонид Глобу.

Все 24 человека, которые покинули партию "Достоинство и правда" обвиняют лидеров формирования в присвоении денег, которые граждане пожертвовали для поддержки протестующих в центре столицы.

"Много было обращений по поводу кражи денег, собранных у населения. Старушка из нашего района отдала свои последние деньги. И где они - никто не знает. Мы неоднократно обращались за разъяснением к руководству нашей организации. У людей забрали примерно 30 миллионов леев", - заявил председатель местной организации партии DA Леонид Глобу.

Один из лидеров партии "Достоинство и правда" Кирилл Моцпан обвинения бывших коллег отвергает.

"Несколько коллег покинули наши ряды. Это нормально, если кто-то, разочаровавшись в партии, уходит", - отметил вице-председатель партии DA Кирилл Моцпан.

Две недели назад из оргеевской территориальной организации партии "Достоинство и правда" ушли еще четыре человека. Среди них - уже бывший председатель районной организации Ион Левинца. Ряды формирования начали редеть летом прошлого года. Тогда партию покинули несколько местных лидеров из Кишинева, в том числе бывший член Центральной избирательной комиссии Николай Гырбу. Они выразили недовольство авторитарностью и недемократичным поведением лидера партии DA Андрея Нэстасе.