Под реактором на Фукусиме обнаружили радиоактивный мусор

Технологи японской энергетической компании Tokyo Electric Power обнаружили под поврежденным в 2011 году вторым реактором на АЭС "Фукусима-1" черное вещество, предположительно радиоактивный мусор, который впервые может пролить свет на реальное состояние расплавленного топлива на разрушенном объекте, сообщило в понедельник агентство Киодо.

По его данным, вещество было обнаружено с помощью камеры, прикрепленной к телескопической "руке" длиной 10,5 метра. Следующим шагом станет исследование объекта с помощью робота, оснащенного камерой, пишет РИА Новости.

Робот должен будет проникнуть в поврежденную зону станции в середине февраля, чтобы выяснить, сколько ядерного мусора предстоит убрать во время работ по ликвидации последствий аварии.

Всего на АЭС "Фукусима-1" действовали три реактора до того, как во время мощного землетрясения и цунами в 2011 году была разрушена система охлаждения оборудования станции и ядерное топливо начало плавиться.